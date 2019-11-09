также в разделеМир
Ключевой советник президента США не явился для дачи показаний 10
Эрдоган: Турция не выйдет из Сирии, пока это не сделают другие страны 23
30 лет назад пала Берлинская стена 17
Трамп может приехать на парад к Путину 28
Помпео: НАТО может или измениться, или устареть 24
Польша наложила рекордный штраф на партнера «Северного потока-2» 79
Мировой долг вырос до рекордного уровня 38
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве для «Северного потока-2» 35
Меркель и Столтенберг ответили Макрону на слова о «коме НАТО» 26
Макрон: НАТО находится в коме, а Европа – на краю пропасти 35
СМИ: Германия хочет помочь «Северному потоку-2» обойти директиву ЕС 54
СМИ: В Ливию прибыли около 200 российских наемников 51
Посол США в ЕС дал новые показания по делу об импичменте Трампа 66
Путин дал орден болгарину, подозреваемому в шпионаже для РФ 43
США официально начали выход из Парижского климатического соглашения 22
Facebook представила новый логотип компании 26
Турция заявила о задержании сестры убитого главаря ИГИЛ 23
В Конгрессе США рассекретили первые стенограммы об импичменте Трампу 31

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, в пятницу, 8 ноября, Блумберг подал документы для участия в праймериз демократов в Алабаме. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланированы на 3 марта 2020 года.

Сам Блумберг утверждает, что только он способен победить на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги