Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, в пятницу, 8 ноября, Блумберг подал документы для участия в праймериз демократов в Алабаме. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланированы на 3 марта 2020 года.

Сам Блумберг утверждает, что только он способен победить на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.