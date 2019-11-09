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Олигархи еще никогда не имели так мало влияния на украинскую власть, как сейчас, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Обэтом сообщает НВ.

«Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда», — сказал он на Киевском международном экономическом форуме.

Гончарук подчеркнул, что на него лично не влияет ни Ринат Ахметов, ни Игорь Коломойский.

 

«Я уверен в том, что президент — самостоятельный человек и не управляется SMS ни с одной из сторон. Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно», — резюмировал Гончарук.
ForUm

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