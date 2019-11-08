Телеканал «Прямой» приносит извинения зрителям за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках.

«Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где «сюрпризы» происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки – это не наше. Поэтому телеканал «Прямой» искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую ​​неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации», - говорится в обращении ведущих и журналистов «Прямого».

В прямом эфире 7 ноября в студию канала ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием, таким образом имитируя его захват. Зрители в студии не сразу поняли, что это инсценировка и начали прятаться под стулья.

Ранее стало известно об обысках у владельца телеканала «Прямой», бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко. Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.