В Национальном банке заявляют, что задержанная вчера на взятке сотрудница НБУ не работает в структурном подразделении, отвечающем за сопровождение процесса выдачи лицензий на осуществление валютных операций, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что Регулятор пока не получил от правоохранительных органов детальной информации о задержании сотрудницы. «Мы выясняем обстоятельства задержания и после получения уточненной информации предоставим развернутый комментарий», – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что Национальный банк проведет внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования.

«Обращаем ваше внимание, что Елена Паровая - задержанная, о которой идет речь в сообщениях правоохранительных органов, не является сотрудником структурного подразделения, отвечающего за сопровождение процесса выдачи лицензий на осуществление валютных операций», – отметили в НБУ.

«Важной деталью данного инцидента является то, что задержание Елены Паровой произошло за неделю до последнего дня ее работы в Национальном банке. Данная сотрудница, которая временно занимала декретную должность, должна быть освобождена 15 ноября 2019 в связи с выходом на работу основной работницы. Другая важная деталь - по информации прокуратуры города Киева, работница НБУ «сама предложила свою помощь» финансовом учреждении. Являются ли эти две подробности совпадением? Надеемся, что узнаем ответ по результатам внутреннего расследования и расследования правоохранительных органов», – сказано в сообщении.

Напомним, 7 ноября сотрудники полиции и СБУ задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах.

Как известно, 29 октября столичная прокуратура сообщила о задержании в Киеве главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов.

В то же время в НБУ заявили, что задержанный сотрудник Нацбанка не является работником структурного подразделения, которые осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций.