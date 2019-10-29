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В Киеве задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия.
ForUm

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