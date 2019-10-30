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Задержанный сотрудник Национального банка Украины по подозрению в содействии за взятку в получении лицензии на обмен валют не является работником структурного подразделения, которые осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Соответствующее заявление опубликовано на странице регулятора в Facebook.

«Он занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ», - говорится в сообщении.

Решение НБУ о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, что делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений, утверждают в пресс-службе.

В НБУ также заявили, что не получали от правоохранительных органов детальной информации о причинах задержания.

«Соответственно, мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию, опубликованную на веб-сайте и в соцсетях прокуратуры и полиции города Киева», - заявили в Нацбанке.

Напомним, накануне, 29 октября, столичная прокуратура сообщила о задержании в Киеве главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов.
ForUm

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