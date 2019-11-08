Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года является надуманными проблемами для заключения нового контракта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключался не Нафтогазом, а обособленным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы. Это и является следствием «анбандлинга», о котором все говорят», – написал он.

По словам Витренко, есть если Газпром и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант.

«Но начало с «чистого листа бумаги» не означает, что «старые лист бумаги» исчезают. «Рукописи не горят», как писал украинский классик. Пусть эти «старые листы бумаги» рассматривают суды», – отметил он.

Напомним, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить».