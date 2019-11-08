также в разделеЭкономика
Минюст полностью открыл единый реестр предпринимателей 67
Медведчук: В ЕБРР и МВФ так и не увидели никаких признаков экономического роста в Украине 23
Минфин: Вето президента не ставит крест на законе о верификации госвыплат 10
В Кабмине раскритиковали попытки Германии помочь «Северному потоку-2» 30
В Кабмине озвучили прогноз инфляции 12
МВФ заявляет о продолжении переговоров с Украиной 20
Нафтогаз планирует до конца 2020 года взыскать с Газпрома $3 миллиарда 29
Украина обсудит с ЕС обновление Соглашения об ассоциации 15
Украина подготовилась к реверсу газа с Балкан 83
Международные резервы Украины за месяц уменьшились на 0,2% 23
Украина с 20 ноября запретит ввоз старых вагонов из России 25
За 10 месяцев от налогов в бюджет поступило 490 миллиардов 23
В бюджете-2020 заложен курс гривни на уровне 27,5 за доллар 19
«Газпром» назвал условия для нового транзитного контракта с Украиной 106
В Кабмине прогнозируют рост средней зарплаты до 16 тысяч 18
В Украине создадут Фонд национального богатства 16
СМИ: Неофициальный советник Трампа ведет переговоры о покупке «Мотор Сичи» 85
С начала года в Украину перевели более $1,7 миллиарда 34

Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года является надуманными проблемами для заключения нового контракта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Наличие открытых споров между Газпромом и Нафтогазом, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключался не Нафтогазом, а обособленным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы. Это и является следствием «анбандлинга», о котором все говорят», – написал он.

По словам Витренко, есть если Газпром и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант.

«Но начало с «чистого листа бумаги» не означает, что «старые лист бумаги» исчезают. «Рукописи не горят», как писал украинский классик. Пусть эти «старые листы бумаги» рассматривают суды», – отметил он.

Напомним, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить»

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги