Парламент поддержал правительственные инициативы о выделении 1 млрд грн шахтерам.
За правительственный законопроект проголосовал 291 народный депутат, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.
Парламент поддержал предложение правительства о выделении 1 млрд грн на решение острых проблем угледобывающей отрасли, выплаты заработной платы шахтерам.
«Мы повышаем расходы на социальные вопросы. Среди них – на зарплаты шахтерам, на реабилитацию, на решение жилищных вопросов участников АТО», - отметил Алексей Гончарук.
Напомним, 28 октября правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.
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