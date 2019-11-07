Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что инфляция в Украине в 2022 году по базовому прогнозу составит 5,5%, а по оптимистическому прогнозу — 5,8%. Об этом на своей станице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов .

Он также сообщил, что по базовому прогнозу инфляция в 2021 году будет на уровне 5,3%, а в 2022 году — на уровне 5,1%.

При этом по оптимистическому прогнозу в 2021 и 2022 годах инфляция ожидается на уровне 5,0%.

Милованов пояснил, что разница между базовым и оптимистическим прогнозами в уровне инвестиций в экономике. «В оптимистическом сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынком земли и приватизацию)», – отметил он.

«При оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год, на 0,3%. Из-за увеличения активности из-за инвестиций. А в последующие годы инфляция будет немного ниже, на 0,3% и 0,1% соответственно. Это произойдет за счет увеличения производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции», – подытожил министр.

Напомним, НБУ прогнозирует замедление инфляции до 5% в 2020-2021 годах.