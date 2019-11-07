Метро в Киеве после почти четырех часов проверок заработало в обычном режиме.
Как сообщает пресс-служба предприятия, последней проверили станцию «Красный хутор».
Взрывоопасных предметов ни на одной из станций не найдено.
«Метро работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня около 10:30 Станции киевского метрополитена «Золотые Ворота», «Красный хутор», «Академгородок» были закрыты из-за сообщения о минировании.
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