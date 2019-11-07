Религия и мораль не являются тождественными понятиями.

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Об этом сказал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Фома».

«Главная проблема религии — это преодоление смерти. Умирают и плохие, и хорошие. Мне кажется, что вдохновляющее, восхищающее нас искусство, возвышающий обман, когда мы обливаемся слезами над вымыслом — это, конечно, иллюзия жизни. В “Лавре” Е. Водолазкина есть замечательный эпизод, когда герои приходят в Киево-Печерскую лавру, в пещеры. Помните, там лежат мощи, и… “Город святых, прошептал Амборджо, следя за игрой теней. Они представляют нам иллюзию жизни. Нет, также шепотом возразил Арсений. Они опровергают иллюзию смерти”. Религия — это опровержение иллюзии смерти», — сказал Легойда.

Говоря о науке, Владимир Легойда отметил, что она отвечает на вопросы «как» и «почему», однако при этом не занимается целеполаганием и не пытается ответить на вопрос «для чего?», что уже исключает возможность конфликта с религией.

В свою очередь, искусство, по мнению главы Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, - это мир игры, в котором мы познаем себя через моделирование параллельной жизни.

«Игровое начало в искусстве позволяет человеку прожить много жизней. Как писал выдающийся психофизиолог, академик П.Симонов, “искусство дает человеку уникальную и, в сущности, единственную возможность увидеть мир глазами других людей, непосредственно убедиться в человечности своего восприятия мира”», — напомнил Легойда.

Отличие религии как способа познания мира — в иной точке зрения на себя.

«В религии человек пытается отыскать свою глубинную сущность вне существования своей конечной личности. Мы смотрим на себя не глазами других людей, как в искусстве, и не абстрагируясь от собственного “я”, как в науке, а смотрим на себя из вечности, как говорил замечательный философ А. Лосев», — пояснил он.