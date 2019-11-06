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В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» (проект №2000), который Кабинет Министров подал в Верховную раду ко второму чтению, сообщает РБК-Украина.

«Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 грн/долл. США», - говорится в документе, который готовило Министерство финансов.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

«Учитывая структуру государственных заимствований в 2019 году и прогнозных заимствований в 2020 году, на конец 2020 года доля внутреннего долга составит 44,2% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 55,8%», - говорится в документе.

Напомним, расходная часть обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, составляет 1,195 трлн грн.
ForUm

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