Из-за похищения неизвестными лицами двух магистральных кабелей связи на перегоне Подгорцы – Новые Безрадичи несколько пассажирских поездов задерживаются в пути, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что железнодорожники обнаружили кражу оборудования сегодня ночью.

Сейчас задерживаются в пути поезда: №11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин. и № 103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около 2 чсов уже прибыли к месту назначения поезда №9/10 Мариуполь - Киев, № 80 Днипро - Киев.

Укрзализныця просит прощения у пассажиров за неудобства. Актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

Железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов в соответствии с графиком.

О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта Укрзализныця сообщила сотрудникам полиции.