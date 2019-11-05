То, что произошло на Украине, потрясло всю православную Церковь.

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Об этом заявил глава архиепископии западноевропейских приходов русской традиции митрополит Иоанн (Реннето), комментируя раскол в украинском православии и создание Православной Церкви Украины, сообщают РИА Новости.

«Я имел возможность общаться с представителями других православных Церквей, и я смог убедиться, что все очень скорбят. Я должен сказать, что независимо от всего того, что с нами в архиепископии произошло, у меня уже было очень много сомнений относительно того, что происходило на Украине. Я очень глубоко сожалел о том, что соборность не сработала», - рассказал митрополит Иоанн.

По мнению архиерея, только соборность принятия решений могла бы предотвратить раскол между Церквями.

«Именно соблюдение принципа соборности могло бы спасти от всех недоразумений, чтобы решать все вопросы на канонических основах Церкви, с учетом исторической традиции и учитывая желание народа Божьего», - объяснил митрополит Иоанн.