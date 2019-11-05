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Лишь 10 приходов архиепископии западноевропейских приходов «русской традиции» остались в составе Константинопольского патриархата.

Фото: cathedrale-orthodoxe.com

Об этом на пресс-конференции рассказал глава архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето), сообщают «РИА Новости».

«На сегодняшний день мы сохранили 60 приходов, но есть еще приходы, которые вернутся к нам. Что касается клириков, священников и дьяконов - около 90 человек остались и утвердились в своем решении жить в архиепископии в общении с Московским патриархатом», - сказал митрополит Иоанн.

Он добавил, что «около 10 общин остались в Константинопольском патриархате, другие думают - кто в Румынский патриархат уйти, кто в Русскую Православную Церковь за границей (РПЦЗ, в составе РПЦ - ред.), но еще не решились».

Патриарх Кирилл в воскресенье во время литургии передал главе архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ. Грамота была подписана Патриархом 1 ноября.

Архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она вошла в состав Константинопольского патриархата на временной основе. В ноябре 2018 года указом Константинопольского Патриарха Варфоломея был ликвидирован особый статус церковного образования, приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. В результате пастырское собрание духовенства архиепископии приняло большинством голосов решение просить о каноническом присоединении к Московскому патриархату. Это прошение в октябре удовлетворил Священный Синод РПЦ.

При этом структура была принята в состав Русской Церкви «на условиях сохранения богослужебных, языковых и пастырских особенностей, а также особенностей церковного управления, являющихся частью ее традиций». В настоящее время прихожанами приходов, которые в 20-30 годы ХХ века создавались русскими, являются многие местные жители тех стран, где они расположены, в том числе французы, немцы, англичане.
ForUm

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