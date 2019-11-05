Президент России Владимир Путин вручил «Орден дружбы» болгарину Николаю Малинову, которого прокуратура Болгарии подозревает в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Церемония награждения состоялась в Москве 4 ноября на приеме по случаю Дня национального единства. Фото Малинова с Путиным доступны на сайте Кремля.

В сентябре Малинов вышел из-под ареста под залог в размере около 28 тыс. долларов. Ему запретили выезжать из страны. Но в болгарской прокуратуре сообщили, что суд разрешил Малинову покинуть страну на пять дней.

«Я встретил генерала Решетникова - мы ели, пили и ходили в русскую баню. Я имел важнейшую встречу с Путиным, и к счастью, имел возможность поговорить пять-шесть минут о Болгарии, «русофилов» и его мнение о том, что мы делае», - сказал Малинов в комментарии изданию.

В прокуратуре Болгарии заявляют, что Малинов почти девять лет работал на организации «Двуглавый орел» и «Российский институт стратегических исследований», по крайней мере 30 раз встречаясь с директором института Решетниковым и с бизнесменом Константином Малофеевым.

Во время последних обысков найден ряд документов, которые свидетельствуют, что Малинов выполнял задачи, за которые ему заплатили - ему и его компаниям. Кроме предоставления информации о политической ситуации в Болгарии и на Балканах, Малинов также получал деньги для организации различных мероприятий, а также для создания политической партии, которая бы работала на смену геополитических интересов Болгарии. Нужно было создать аналитический центр и приобрести телеканалы бывшей группы TV7.

Во время обысков следователи нашли подготовленную Малиновым записку на русском языке, в которой он описал необходимость геостратегической переориентации Болгарии на Россию и какие меры следует принять для этого. Речь шла о «необходимой геополитической переориентации Болгарии или о том, что мы называем проектом «Болгария».

По его словам, геополитическая переориентация Болгарии должна была пройти на основе православия, славянской культуры и традиций. Следовало действовать в пяти ключевых сферах – деятельность НПО, создание и обслуживание веб-сайтов, создание собственного телеканала, аналитического центра и создание партии.

Во время обысков были также найдены документы, предусматривающие передачу акций Vivacom, кроме того упоминался российский банк ВТБ.

Малинов возглавляет общественное движение «Русофилы», которое действует в Софии с 2003 года. Целью организации является «укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией».