Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2020 год 47,6 миллиарда гривен на выплату субсидий, сообщает пресс-служба КМУ.

«Мы работаем в первую очередь для тех, кто нуждается в помощи, в частности заложено достаточно средств на субсидии», - отметил во время представления проекта бюджета премьер-министр Алексей Гончарук

Кроме того, в проект бюджета-2020 заложено 822 млн грн на предоставление правовой помощи гражданам (на 90 млн грн больше, чем в 2019 году);

Также на социальную адаптацию ветеранов АТО/ООС предусмотрено 246 млн грн, что почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Напомним, расходная часть обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, составляет 1,195 трлн грн.