Турция задержала сестру погибшего лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Вместе с женщиной были также задержаны ее муж и невестка, а также пятеро детей. Их допрашивают.

Расмия Авад, которая считается сестрой убитого лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, была захвачена в понедельник в северном сирийском городе Азаз турецкими силовиками.

«Мы надеемся собрать ценную информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ», - сказал турецкий чиновник.

Директор по коммуникациям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сказал, что захват женщины является свидетельством решимости Турции в борьбе против «Исламского государства».

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации, которую американские военные провели на северо-востоке Сирии.

О ликвидации аль-Багдади накануне сообщил ряд американских СМИ. Было известно, что Багдади, чтобы избежать задержания в ходе американской операции «Дельта-групп», привел в действие пояс со взрывчаткой.

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, в свою очередь, заявил, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом погребенного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ погребения выбрали, чтобы могила террориста не была превращена в место паломничества.

Вскоре стало известно, что американские военные в ходе спецоперации ликвидировали первого заместителя убитого главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.