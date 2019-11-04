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По состоянию на 8:30 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины на своей странице в Facebook.

Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов.

100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.

Почти 100% жилых домов отапливаются в Черниговской (99,8%), Ривненской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях.

Напомним, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» начало отопительный сезон в столице 25 октября.
ForUm

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