Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на воскресной службе в храме Христа Спасителя впервые не помянул Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима, это означает прекращение евхаристического общения с ним.

Фото: patriarchia.ru

Таким образом, имя нынешнего Афинского архиепископа вычеркнуто из диптиха (богослужебного порядка упоминания предстоятелей) Русской Православной Церкви, сообщает «Интерфакс».

Причиной этого стало признание Главой Церкви Греции Православной Церкви Украины. В конце октября архиепископ Иероним направил главе ПЦУ Епифанию Думенко мирную грамоту. Это произошло всего через несколько дней после того, как Синод РПЦ предупредил Элладскую Церковь о разрыве в случае, если ее архиереи начнут признавать ПЦУ.

Глава Элладской Церкви поминался за патриаршими службами одиннадцатым, между Предстоятелями Кипрской и Албанской Церквей. При этом поминовение первого в диптихе Константинопольского Патриарха Русской Православной Церковью было приостановлено 14 сентября 2018 года решением Синода РПЦ.

Разрыв общения с Афинским архиепископом автоматически означает и то, что паломникам из РПЦ более не благословляется посещать святыни на территории Афинской епархии.