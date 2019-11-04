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Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами Украины, ФРГ и Франции в «нормандском формате» в условиях срочной необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате», но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров «нормандского формата», - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы и он состоится в Париже.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».

 
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