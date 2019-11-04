Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан фигурировал в уголовном деле о растрате средств в пользу Министерства обороны Российской Федерации. Об этом в интервью «Прямому» сообщил бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«В 2012 году расследовалось дело в отношении Тимошенко. И ей инкриминировали, что совместно с Павлом Лазаренко (экс-премьер министр Украины. - Ред.) выдали якобы гарантии, по которым государство должно погасить долги ЕЭСУ. Говорю «как бы», потому что там ничего общего с гарантиями не было. Это были письма от имени Кабмина, но в Кабмине эти письма не выдавались. Тимошенко сообщили о подозрении, что она замахнулась на хищение средств государственного бюджета, то есть бюджет должен за долги перед Минобороны РФ возместить, но бюджет не должен был, потому что это не гарантии. А потом Минобороны РФ после этого производства подал иск к Украине о том, что возместите долги нам ЕЭСУ. И явно этот иск был по просьбе украинской стороны сделан. И судьи вынесли решение с признаками неправосудности о том, чтобы повесить на Украину 3,2 миллиарда долгов перед Минобороны РФ. И непосредственно было выплачено 32 миллиона гривен, пошли абсолютно незаконно. И нами еще с лета 2018 года были подготовлены проекты сообщений о подозрении судьям, которые принимали такие решения. И с тех пор оно заблокировано. И с приходом новой команды в Генпрокуратуру, несмотря на мои просьбы среагировать на незаконные действия, этот вопрос не был разблокирован. И, соответственно, фактически движение в этом деле было прекращено и окончательно добито увольнением следователя по этому делу», - рассказал Горбатюк.

По его словам, Богдан фигурировал в этом деле как представитель Кабинета Министров Украины.

«Он был представителем Кабинета Министров в этом судебном заседании. То есть дело не могло быть вообще проиграно. Не могло. Потому что и иск не отвечал требованиям украинского законодательства, и гарантии - это не гарантии и сроки давности вышли, и решение уже всех судов было о том, что ранее, еще в 2000-х годах определили, что государство Украина к этим гарантиям не имеет никакого отношения. Но удалось проиграть все инстанции», - подчеркнул Горбатюк.

Он добавил, что на сегодняшний день Богдан допрошен по этому делу в качестве свидетеля.

Горбатюк добавил, что после того, как Генпрокуратуру возглавил Руслан Рябошапка, был уволен следователь по этому делу.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела в котором фигурировал председатель Офиса президента Андрей Богдан.

В свою очередь Богдан заявил, что эта информация - фейк.

В ГПУ заявили, что не располагает информацией об изучении вопроса вручения подозрения Богдану.