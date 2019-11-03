В Николаевской области в результате лобового столкновения легковушки и грузовика погибли три человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

«3 ноября около 12:30 на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» в Вознесенском районе произошло столкновение грузового автомобиля Volvo, под управлением 33-летнего жителя г.Львов, и легкового автомобиля Fiat. В легковушке находились три человека - водитель и двое пассажиров. Все погибли на месте», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении г.Вознесенск, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте ДТП работают группы реагирования патрульной полиции, спасатели, следователи и криминалисты. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.