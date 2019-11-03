Об этом сообщает The Sunday Times.

Как сообщается, Каммингс провел три года в России в период с 1994 по 1997 год, после окончания Оксфордского универститета.

В своем письме к британскому правительству Торнберри сообщила, что к лейбористам обратился «информатор официального уровня» и выразил «серьезную озабоченность» относительно Каммингса. Однако представитель оппозиции добавила, что не претендует на достоверность заявлений информатора, поэтому спросила у правительства, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначением на должность.

«Я бы предположила, что, учитывая уровень его должности и влияние, которое она дает ему на принятие решений, его должны были подвергнуть высокому уровню проверки и в результате он мог изучать совершенно секретные разведывательные материалы и посещать совещания по военным и охранным операциям Британии за рубежом», — отметила она.

Напомним, в день, когда Британия должна была покинуть Европейский Союз, в стране началась предвыборная кампания перед досрочными парламентскими выборами 12 декабря.