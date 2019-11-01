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В день, когда Британия должна была покинуть Европейский Союз, в стране началась предвыборная кампания перед досрочными парламентскими выборами 12 декабря.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в четверг встретился с активистами и официально объявил о начале кампании. Он пообещал свергнуть «фальсифицированную систему», которой, по его словам, управляли миллиардеры и уклоняющиеся от налогов.

Он предложил национализировать железнодорожные, почтовые и водные услуги и повысить налоги на банкиров, которые сделали Лондон выдающимся международным финансовым центром.

Однако лидер лейбористов имеет самый низкий личный рейтинг среди лидеров оппозиции с тех пор, как такие рейтинги начали считать в 1977 году. Новый опрос в четверг показал, что только 16% респондентов довольны им, по сравнению с 76%, которые недовольны.

Правящая Консервативная партия Бориса Джонсона, по прогнозам, опережает лейбористов на 15-17%. Однако следует помнить, что на последних выборах в 2017 году консерваторы хоть и победили, но затем потеряли большинство в парламенте.

За третье место на выборах будут соревноваться Либеральные демократы и партия «Brexit». Ожидается, что партия «Brexit» представит свою стратегию в пятницу.
ForUm

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