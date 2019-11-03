В Одесской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля, в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Автомобили Chevrolet и Skoda столкнулись возле села Еремеевка. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, грузовик перевернулся и полностью перекрыл трассу в Тернопольской области.