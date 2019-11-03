также в разделеПроисшествия
Трое погибших после лобового столкновения на Николаевщине 13
Боевики на Донбассе вели обстрелы из гранатометов 11
Грузовик перевернулся и полностью перекрыл трассу в Тернопольской области 22
В Черкасской области легковушка врезалась в фуру 37
СБУ: На таможне в Николаеве миллионные злоупотребления 27
Пограничники задержали бывшего боевика «ДНР» 34
На Донбассе боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку 32
После ДТП с участием патрульного автомобиля пострадали правоохранители 25
На Донбассе боевики 13 раз нарушали режим тишины 27
В Прилуках акции протеста – жители требуют расследовать смерть подростка 36
На Одесчине мужчина сорвал флаг Украины и вытер об него ноги 37
В ФСБ снова заявили о задержании украинца на въезде в Крым 32
Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, ранен военный 24
В Кропивницком грузовик врезался в авто полицейских, пострадали 2 правоохранителей 16
Боевики 19 раз нарушили режим тишины, активизировались снайперы 19
Убийство конвоира: Прокуратура открыла дело против работников СИЗО 20
На Тернопольщине юноша угнал «скорую», чтобы доехать домой 19
На Киевщине мать выбросила новорожденную дочь из окна 43

В Одесской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля, в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Автомобили Chevrolet и Skoda столкнулись возле села Еремеевка. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, грузовик перевернулся и полностью перекрыл трассу в Тернопольской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1594 грн.
18
Теги