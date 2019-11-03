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В воскресенье, 3 ноября, в Тернопольской области грузовик перевернулся и полностью заблокировал движение по трассе государственного значения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

ДТП произошло возле села Кровинка, Теребовлянского района. В результате движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы -Тереблече) временно ограничено.

О восстановлении движения транспорта будет сообщено позже.
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