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В воскресенье, 3 ноября, будет отменен режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.

Об этом рассказал командир оперативно-тактической группировки «Север» генерал Олег Микац.

«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться – соответственно выполнять все меры, которые необходимо – как для местного населения, волонтеров, журналистов и других», – сказал он.

Микац также добавил, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, руководитель украинской стороны общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе полковник Александр Борщевский проинформировал, что в 12:00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационные сооружений, «которые будут заявлены». В дальнейшем также намечено открыть в этом районе автомобильно-пешеходное КПВВ.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.   

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

28 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого.
ForUm

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