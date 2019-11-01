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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции в Украине для разъяснений слов президента Франции Эммануэля Макрона об украинских нелегалах.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

«В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напомним, Макрон в интервью правому журналу заявил о «нелегальных украинских бандах».
ForUm

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