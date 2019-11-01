Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, в котором заявил, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом украинцев.

Номер издания с интервью Макрона был опубликован в четверг, 31 октября, сообщает DW со ссылкой на dpa.

«Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд», - сказал президент Франции.

Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году. Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в этих гонках. В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента «ко всем французам через все средства массовой информации».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке возвращения российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

