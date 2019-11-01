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Сотрудники пограничного управления российской ФСБ в аннексированном Крыму задержали на въезде на полуостров гражданина Украины. Как утверждают в ведомстве, задержанный «пытался попасть в Крым под другой фамилией», сообщает Крым.Реалии.

По информации пресс-службы пограничного управления ФСБ, украинца задержали на пункте пропуска в Армянске при пересечении админграницы Крыму с Херсонской областью.

«Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт», - цитируют ФСБ крымские и российские СМИ.

В ведомстве также отметили, что «въезд украинцу в Россию запрещен до сентября 2020 УФМС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Подтверждения этой информации из других источников нет. Имя и фамилия задержанного не указываются, его комментарии отсутствуют.

30 октября сотрудники ФСБ России сообщили о задержании двух севастопольцев на админгранице.  

В Госпогранслужбы Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают «контактов с оккупантами».
ForUm

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