также в разделеОбщество
Группу крови начнут вписывать в водительское удостоверение
На Черкасчине СБУ задержала агента ФСБ 17
Укрпочта прекращает продажу лотерейных билетов 12
В Крыму на украинском языке учатся 250 детей 19
Задержанный на взятке чиновник ФГИ хранил дома $500 тысяч 11
В МИД РФ заявили о непубличной работе по обмену заключенными 11
Бородянский предлагает ввести ограничения для россиян на владение СМИ 14
Столтенберг о разведении сил: РФ должна вывести все свои войска с Донбасса 19
«Люди Донбасса»: Вышинский уже снял пропагандистский сериал 26
Съезд судей избрал второго судью КС 21
Скандал в Острожской академии: ректора возмутил запрос студентки-журналистки 74
СБУ вывела из ОРДО свидетеля пыток боевиками бойцов ВСУ 46
В ГБР тоже создали подразделение по делам Майдана 12
Рада запретила сплошную вырубку лесов Карпат 55
Боевики на фоне разведения сил объявили «учения» 21
Гончарук проверил готовность к отопительному сезону 33
В районе проведения ООС введен «желтый» режим 30
ГПУ выплатила Горбатюку 950 тысяч зарплаты 25

Сотрудники ФСБ России сообщили о задержании двоих севастопольцев на админгранице между Херсонщиной и материковой Украиной. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, задержания проводились в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой», передает Крым.Реалии.

По данным ведомства, севастопольцев задержали за ввоз в Крым медицинского препарата из группы опиатов «субутекс». Кроме того, российские силовики провели обыски по месту жительства одного из задержанных.

«В общей сложности, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли около 500 доз наркотического средства «бупренорфин», – сообщили в ФСБ.

В отношении обоих задержанных следователи возбудили уголовные дела за «контрабанду наркотических средств». Имена задержанных неизвестны.

Ранее сотрудники российской ФСБ сообщили о задержании жителя Армянска, который якобы планировал в тайнике личного автомобиля перевезти по Керченскому мосту крупную партию наркотиков.

17 октября российские пограничники сообщили о задержании на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью 60-летнего гражданина Украины из-за попытки провезти на полуостров наркотики.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2123 грн.
12
Теги