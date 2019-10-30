Сотрудники ФСБ России сообщили о задержании двоих севастопольцев на админгранице между Херсонщиной и материковой Украиной. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, задержания проводились в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой», передает Крым.Реалии.

По данным ведомства, севастопольцев задержали за ввоз в Крым медицинского препарата из группы опиатов «субутекс». Кроме того, российские силовики провели обыски по месту жительства одного из задержанных.

«В общей сложности, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли около 500 доз наркотического средства «бупренорфин», – сообщили в ФСБ.

В отношении обоих задержанных следователи возбудили уголовные дела за «контрабанду наркотических средств». Имена задержанных неизвестны.

Ранее сотрудники российской ФСБ сообщили о задержании жителя Армянска, который якобы планировал в тайнике личного автомобиля перевезти по Керченскому мосту крупную партию наркотиков.

17 октября российские пограничники сообщили о задержании на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью 60-летнего гражданина Украины из-за попытки провезти на полуостров наркотики.