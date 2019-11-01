Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги теплого и сухого октября в столицы, который ознаменовался ярким «бабьим летом».

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составляла + 11,1° С, что выше климатической нормы на 3,0° С. Это дало ему возможность занять седьмую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Теплее всего было 14 октября, на третий день «бабьего лета», когда максимальная температура воздуха после полудня достигла + 24,3 ° С. Во время нынешнего «бабьего лета» побиты 4 температурных рекорда.

Холоднее всего было 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3 ° С.

Характерной особенностью нынешнего октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые в конце концов сократили «бабье лето».

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.