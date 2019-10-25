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Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщают, что в этом году «бабье лето» в Киеве закончилось в среду, потому что его «съели туманы».

По данным наблюдений метеостанции, в четверг, 24 октября, средняя суточная температура воздуха составляла + 10,5 ° С, а максимальная поднялась до + 12,8 ° С. Это значит, что в Киев вернулась осень. Нынешнее «бабье лето» длилось 12 дней, оно ознаменовалось 4 температурными рекордами.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке «бабье лето» было в 2017 году, когда оно длилось всего 5 дней, а самым длинным в прошлом году – 14 дней.
ForUm

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