В столице подключено 80% жилых домов к услуге централизованного отопления, а также фактически подключены 100% учреждений социальной сферы. Об этом во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

«В этом году благодаря качественной подготовке мы имеем более плавное и стабильное вхождение в сезон отопления. Количество повреждений уменьшилось на 30%. Тем не менее в столице работает 45 аварийных бригад Киевтеплоэнерго, чтобы оперативно устранять повреждения и не оставлять людей без тепла», - сказал Пантелеев.

Он также сообщил, что управляющие компании получили поручение оперативно устранять «воздушные пробки» внутренних сетей и нормализовать температуру отопления в домах, если она ненадлежащих параметров.

Напомним, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» начало отопительный сезон в столице 25 октября и за 10 дней планирует подключить все дома.