Бывший заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук подал в Окружной административный суд Киева иск о восстановлении его в должности, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 об освобождении его от должности заместителя генпрокурора. В то же время истец просит восстановить его в указанной должности.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.
Ранее с аналогичным требованием в ОАСК обратился бывший заместитель генерального прокурора Сергей Кизь.
Напомним, 25 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.
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