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Бывший заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук подал в Окружной административный суд Киева иск о восстановлении его в должности, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 об освобождении его от должности заместителя генпрокурора. В то же время истец просит восстановить его в указанной должности.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Ранее с аналогичным требованием в ОАСК обратился бывший заместитель генерального прокурора Сергей Кизь.

Напомним, 25 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.
ForUm

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