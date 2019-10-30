25 октября приговоренный к пожизненному лишению свободы во время этапирования из ГУ «Запорожский следственный изолятор» в ГУ «Днипровское учреждение исполнения наказаний (№4)» совершил попытку побега из-под стражи и, воспользовавшись заранее приготовленным пистолетом Carrera RS34, убил солдата Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Следствием установлено, что указанный пистолет осужденный незаконно получил, находясь в следственном изоляторе.

В связи с вышеизложенным, прокуратурой области начато уголовное производство по факту служебной халатности работников ГУ «Запорожский следственный изолятор» (ч.2 ст.367 УК Украины), которые не обеспечили соблюдение режимных требований постоянного надзора и изоляции осужденного, в результате чего стало возможным совершение последним особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, процессуальное руководство - прокуратурой области.

Досудебное расследование продолжается.