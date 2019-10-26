В Днепропетровской области заключенный, которого транспортировали поездом по маршруту «Днепр-Кривой Рог», убил одного из военнослужащих, который его конвоировал.
Об этом сообщает Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины в Facebook.
Инцидент произошел вечером 25 октября.
По данным ведомства, во время конвоирования приговоренный к пожизненному заключению мужчина напал на конвоиров, чтобы убежать.
Инцидент произошел, когда заключенный попросился в туалет, после чего выстрелил в военнослужащего. Пока неизвестно откуда у заключенного оказался пистолет. Нападающего удалось обезоружить и обезвредить.
По факту происшествия назначили служебное расследование.
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