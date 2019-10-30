Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе приветствуют усилия по разведению сил в Золотом, но настаивают на необходимости вывода Россией войск с Донбасса.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в порту Одессы, сообщает УНИАН.

На вопрос, действительно ли, по его мнению, в Золотом происходит двусторонний процесс разведения сил или там происходит одностороний отвод украинских войск, Столтенберг ответил: «Мы приветствуем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, на отвод войск и на обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины».

По словам Столтенберга, был заметен определенный прогресс в Станице Луганской. «Мы приветствуем другие усилия, которые следуют этому примеру», - сказал он.

«Но мы знаем, что еще придется пройти долгий путь, поскольку там все еще есть нарушение режима прекращения огня. И мы также видим, что наблюдателям ОБСЕ не позволяют свободно работать», - заявил генсек НАТО и добавил, что на Донбассе СММ ОБСЕ препятствуют осуществлять с помощью беспилотников наблюдения.

«Но я приветствую обновленные усилия и еще большую динамику от президента Зеленского, направленные на поиск мирного урегулирования, и НАТО поддерживает эти усилия», - подчеркнул он.

В то же время Столтенберг сказал: «НАТО очень четко заявляет, что Россия имеет особую ответственность, чтобы воплотить Минские соглашения». «Она должна вывести все войска, всех своих офицеров и прекратить дестабилизацию востока Украины», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса. В Кремле также выразили удовлетворение по этому поводу.

Согласно данным ООС, семидневной «тишины» в Золотом перед разведением сил не было. В штабе объяснили, что зафиксированный 26 октября представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.

30 октября украинская сторона СЦКК сообщила об очередных обстрелах населенного пункта Золотое-4 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.