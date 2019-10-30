В случае подтверждения информации о признании архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом Православной Церкви Украины, «наступят канонические последствия», которые были озвучены ранее Синодом Русской Церкви.

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Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

Во вторник на сайте Православной Церкви Украины было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Греции Иеронимом поздравил главу ПЦУ Епифанию (Думенко) с признанием ПЦУ.

Также на сайте Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви появилось заявление, в котором говорится, что «действиями по […] вхождению в литургическое общение с людьми, которые не имеют законного рукоположения, Элладская Церковь ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней».

«Печальная информация. Она будет внимательно изучена. В случае ее подтверждения с неизбежностью наступят канонические последствия, указанные в заявлении Священного синода Русской православной церкви от 17 октября», - сказал протоиерей Николай Балашов.

Синод Русской Православной Церкви 17 октября уполномочил Патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает Православную церковь Украины и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах. Как сказано в заявлении Синода, РПЦ сохранит с Элладской Православной Церковью молитвенную, каноническую и евхаристическую связь «через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания (ПЦУ, - ред.)».