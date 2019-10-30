Священный Синод Русской Православной Церкви назначил на пост управляющего делами Московской патриархии епископа Воскресенского Дионисия.

Фото: РПЦ

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на patriarchia.ru.

«Удовлетворить прошение преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии», - говорится в сообщении.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) служил на посту управляющего делами Московской патриархии с февраля 2019 года. Первым заместителем митрополита Саввы тогда же был назначен епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).

«Настоящее решение связано с тем пониманием, что в современных условиях растущей Церкви... совмещение управления епархией и руководства синодальным учреждением практически невозможно – это подсказывает опыт. Поэтому решение об удовлетворении прошения митрополита Саввы принималось с учетом современной практики церковной жизни», - заявил глава Синодального отдела РПЦ Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ привел цитату из прошения митрополита Саввы, где он, «принимая во внимание большой объем работы и поставленных… задач по епархиальному управлению Тверской епархии», попросил благословения «на дальнейшие архипастырские труды» в Тверской митрополии, так как совмещение должностей мешает полноценному исполнению обязанностей по управлению делами Московской патриархии.