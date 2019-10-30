также в разделеРелигия
В Кривой Рог привезут чудотворную Песчанскую икону Богородицы 8
В РПЦ заявили, что Элладская Церковь несамостоятельная 12
На Закарпатье презентуют книгу об афонском подвижнике из Украины 10
В Запорожскую епархию привезут чудотворную икону святителя Николая 8
Верующие УПЦ пытаются остановить празднование Хеллоуина в Украине 14
В музей Киевских духовных школ пожертвовали старинные богослужебные реликвии 10
На Винниччине активисты ПЦУ дезинформировали полицию, сообщив, что в храме УПЦ находятся два трупа 14
Запорожский митрополит рассказал, почему не нужно стесняться своей веры 13
Предстоятель Элладской Церкви в письме к Епифанию восторгается новой церковной структурой 16
УПЦ опубликовала заявление относительно признания ПЦУ Элладской Церковью 29
В Донецкой области УПЦ выиграла суд по захваченному храму 34
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ 26
Священник УПЦ рассказал, что верующие могут сделать для сохранения экологии 17
В Церкви увидели, что современные идеологи хотят нивелировать заслуги героев Второй мировой войны 23
В Латвии зарегистрировали церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата 105
Вышел фильм о помощи Святогорской лавры переселенцам Донбасса 14
Назначена дата присоединения западноевропейских приходов к РПЦ 14
В РПЦ против «генетического редактирования» эмбрионов 11

Священный Синод Русской Православной Церкви назначил на пост управляющего делами  Московской патриархии епископа Воскресенского Дионисия.

Фото: РПЦ

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на patriarchia.ru.

«Удовлетворить прошение преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии», - говорится в сообщении.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) служил на посту управляющего делами Московской патриархии с февраля 2019 года. Первым заместителем митрополита Саввы тогда же был назначен епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).

«Настоящее решение связано с тем пониманием, что в современных условиях растущей Церкви... совмещение управления епархией и руководства синодальным учреждением практически невозможно – это подсказывает опыт. Поэтому решение об удовлетворении прошения митрополита Саввы принималось с учетом современной практики церковной жизни», - заявил глава Синодального отдела РПЦ Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ привел цитату из прошения митрополита Саввы, где он, «принимая во внимание большой объем работы и поставленных… задач по епархиальному управлению Тверской епархии», попросил благословения «на дальнейшие архипастырские труды» в Тверской митрополии, так как совмещение должностей мешает полноценному исполнению обязанностей по управлению делами Московской патриархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2123 грн.
24
Теги