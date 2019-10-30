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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного Департамента, сообщает пресс-служба ГПУ.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника Департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. А Донской – начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований.

Напомним, 21 октября 2019 в Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав вошли три отдела.
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