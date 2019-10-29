Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к ОАО «Газпром».

«Рейтер пишет, что Марош Шевчович, вице-президент Европейской комиссии, после трехсторонней встречи по транзиту сказал, что он разочарован ее результатами. Я его прекрасно понимаю. Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе», - написал он в Facebook.

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Как сообщал ForUm, 28 октября по итогам трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа стороны не достигли финальной договоренности и решили увеличить взаимодействие в двухстороннем порядке, а также провести еще одну встречу в ноябре на уровне министерств.

В Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договоренностей по транзиту российского газа в Европу.