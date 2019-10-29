Ветераны-добровольцы находятся в Золотом абсолютно законно. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегически войну. Разведение - это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с русскими, я в это не верю. Но, если путь, который можно пройти и убедиться в обратном - давайте его пройдем, при этом не переходя красные линии», - отметил министр.

Аваков объяснил, что сейчас в Золотом находятся добровольцы-ветераны. Как того требовал закон они сдали оружие, но их действия абсолютно законны.

«Так, активисты там находятся, но ничего не нарушают. Мы говорили с ними сегодня утром, и спрашивали есть ли конфликт в Золотом. Они рассказали, что вчера вечером стреляли. Мы думаем, что заходило ДРГ, но эту информацию еще нужно проверять. И было несколько пулеметных или автоматных очередей», - сказал он.

«Я разделяю политику и реальное положение вещей. В Золотом не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие. 10 тыс. человек может прийти куда угодно, и в Золотое, и в Мариуполь, и в Киев, если у нас у всех цель одна - единая свободная Украина. Конечно, мы остерегаемся провокаций. Ведь в современном мире провокации - один из основных методов ведения политических дел», - добавил Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что подразделение спецназначения НГУ «Азов» сейчас находится на своей базе под Мариуполем, тогда как за действия политической партии «Национальный корпус» ответственность несут ее руководители.

«Есть военное подразделение специального назначения НГУ «Азов», которое сейчас находится на ротации в Урзуфе. А есть политическая партия «Национальный корпус», которая не имеет отношения к воинскому подразделению. Я не поддерживаю хаос, я поддержу логику», - сказал Аваков.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

28 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого.