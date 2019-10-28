Правоохранители продолжают нести службу в Золотом-4 и Катериновке, сообщает пресс-служба полиции.

«Усилия полицейских направлены на обеспечение безопасности местных жителей и проведение профилактической работы, в том числе по соблюдению правил проезда блокпостов», - говорится в сообщении.

Как сообщается на странице сообщества «Последний блокпост. Нет_Капитуляции», к группе ветеранов приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием и под предлогом «проверки» - пытались обыскать машины и личные вещи бойцов».

На данный момент «правоохранители» уехали, вероятно, проинформировать свое начальство.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

Позже МВД сообщило, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого-4.