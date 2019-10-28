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Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не пытаться выгнать из Золотого ветеранов, выступающих против разведения войск.

«Ветераны останутся в Золотом, потому что они имеют такое право. Имеют право на личное мнение, которое они выражают президенту этой страны. Они заработали это право своей кровью. Они имеют право находиться не в Киеве в Офисе президента или в удобной квартире. Они имеют право находиться в Золотом для того, чтобы наши позиции, которые были кровью отвоеваны, не сдавались», - заявил Билецкий в видеобращении.

«Но если вы решите эти угрозы выполнять - а у нас есть такие признаки - выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится - там будет десять тысяч», - пообещал он.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

Позже МВД сообщило, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого-4.
ForUm

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