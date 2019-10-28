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После гибели лидера группы боевиков «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади и его представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира в Сирии в ходе операции американских военных, группировка избрала себе нового руководителя. Об этом на правах анонимности сообщил сотрудник региональной разведки в комментарии Newsweek, передает 112 Украина.

«Хотя мало что известно о бывшем иракском военном офицере, который когда-то служил под руководством покойного лидера Саддама Хусейна, Абдулла Кардаш мог взять на себя роль Багдади – хотя он утратил большую часть своего влияния ко времени его кончины», - сообщил собеседник издания.

Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари, был назначен Багдади в августе для руководства «мусульманскими делами» ИГИЛ, хотя он не получал публичного признания со стороны группировки.

По словам сотрудника разведки, Багдади создал самозваный халифат ИГИЛ из иракского подразделения «Аль-Каиды». Его роль как влиятельного жесткого духовного лидера стала в значительной степени символической. Багдади не принимал участия ни в операциях, ни в повседневных делах группировки. Вся его роль сводилась к тому, чтобы говорить «да», или «нет», но не к планированию.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации, которую американские военные провели на северо-востоке Сирии.

О ликвидации аль-Багдади накануне сообщил ряд американских СМИ. Было известно, что Багдади, чтобы избежать задержания в ходе американской операции «Дельта-групп», привел в действие пояс со взрывчаткой.
ForUm

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