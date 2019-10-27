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Для операции по ликвидации лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади США задействовали восемь вертолетов и два беспилотника, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

В ночь на 27 октября американская авиация в несколько заходов нанесла ракетные удары по дому рядом с деревней Бариша в провинции Идлиб недалеко от границы Сирии и Турции. Всего операция длилась около 4 часов.

По данным агентства, на месте разрушенного здания обнаружены тела семи человек — троих мужчин, троих женщин и ребенка.

Воздушное пространство над Идлибом контролируется российскими военными.

Напомним, 27 октября стало известно, что США провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.
ForUm

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