Об этом говорится на сайте Ватикана.

Католическая церковь хочет направлять миссионерские группы в Амазонию, но одновременно подчеркивает важность работы местных священников. В регионе не хватает священников, поэтому люди могут ожидать на участие в церковных обрядах «месяцы и годы».

Епископы просят Папу позволить быть священниками «уважаемым членам общества», которые имеют законные семьи.

Отмечается, что Амазония страдает от большого количества проблем, в частности вырубки лесов, загрязнения окружающей среды производствами, изменения климата, распространение наркотиков, алкоголизма, бедности, преступности, выселения коренного населения.

Священникам в Амазонии рекомендуют гармонично сосуществовать с представителями других конфессий и вместе заботиться о регионе, так как он представляет собой «многоэтническую и многокультурную реальность».

Если Франциск согласится на это предложение, Католическая церковь впервые за тысячу лет своего существования позволит женатым мужчинам быть священниками.

Как сообщает The Associated Press, также епископы Ватикана предлагают расширить права женщин в церкви, позволив им получать сан диакона (первая степень священства) и проводить обряды венчания, крестин, отпевания и тому подобное. В то же время проводить мессы и принимать исповеди женщины не смогут.

Папа Франциск обещал до конца 2019 года ответить на предложения епископов.

Напомним, ранее Папа Римский призвал страны мира отказаться от ископаемого топлива.