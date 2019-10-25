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Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что принятие Украиной «формулы Штайнмайера» не является капитуляцией, однако подчеркивает неприемлемость того варианта этого соглашения, который сейчас предлагают Киеву. Об этом, как передает агентство Интерфакс-Украина, Кучма заявил в Чернигове.

«Формула Штайнмайера, которую должны рассматривать на уровне Верховной Рады и так далее, это - не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения. И мы не должны отбрасывать все, что нам предлагают подумать над этим, но принимать или не принимать - это уже другое дело. Конечно, в том виде, в котором нам предлагают - нет», - сказал Кучма.

Он добавил, что Киев пять лет «отбивался» от «формулы Штайнмайера», но, чтобы она была реализована, должно быть обеспечено «вывода всех войск, техники, разоружения, предел чтобы было отдано Украине». Иначе, говорит Кучма, «выборы» там проводить нельзя.

Ранее и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в новый закон о «особый статус» к прекращению огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе говорить рано.

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины.

Эту формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии и в то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно его предложениями, Донбасс получает «особый статус» (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях на временной основе. После того, как ОБСЕ свидетельствует законность таких выборов, закон вступает в силу постоянно.

В ответ на решение согласовать текст «формулы Штайнмайера» в украинских городах периодически проходят акции «Нет капитуляции».
ForUm

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